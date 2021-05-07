РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Коллектив следственного отдела по Подольску поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Рохлину с наступающей 76-ой годовщиной Великой Победы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Офицеры вручили ветерану праздничный продуктовый набор, сладкие подарки и цветы.

Когда началась война, Рохлиной было 16 лет, она только окончила школу. Мечтала стать летчицей и успела поступить в Харьковский авиационный институт. Но на третий день войны получила уведомление: с кружкой и ложкой явиться на станцию Софиевка на оборонительные работы. В это время началась бомбежка, Рохлиной пришлось оказывать медицинскую помощь танкистам.

Позднее вместе с бригадой бойцов она дошла до Сталинграда. Там через полузамерзшую реку помогала переправлять тяжелораненых солдат. За неделю до освобождения Сталинграда девушка сама едва не замерзла насмерть. Был очень тяжелый бой, но она выжила и продолжила воевать. На ее счету огромное количество спасенных жизней советских солдат и офицеров. Окончание войны Рохлина встретила в Чехословакии, а Победу — вместе с другими бойцами в немецком городе Дрездене.

От имени всех сотрудников Следственного комитета следователи выразили ветерану искренние слова благодарности, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, душевного тепла и безграничной заботы со стороны близких.