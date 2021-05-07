РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. В городском округе Мытищи до 30 июля отремонтируют асфальтовое покрытие на внутридворовой территории по улице Семашко, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь портала уточнил, что во дворе на улице Семашко, 19 требуется замена асфальтового покрытия и бордюров на проезжей части и тротуаре. Сообщение зарегистрировали в системе. Исполнителем назначили администрацию Мытищ.

«Необходимость приведения в порядок внутридворового проезда подтверждаем. Мероприятия на указанной дворовой территории будут завершены в срок до 30 июля 2021 года. Ямы, указанные в обращении, зарегистрированы в программе СКПДИ и приняты в работу», - отметил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Бирюков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Подмосковья и оперативного решения проблем на местах.