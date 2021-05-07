РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. В городском округе Мытищи до 30 сентября проведут работы по строительству тротуара на автомобильной дороге по улице Попова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь портала обратился с просьбой оборудовать пешеходную зону до центрального входа в Мытищинскую городскую клиническую больницу по улице Попова. Сообщение зарегистрировали в системе. Исполнителем назначили администрацию Мытищ.

«Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по строительству тротуара на автомобильной дороге улицы Попова включены в производственную программу ремонта на 2021 год со сроком выполнения работ до 30 сентября», - отметил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Бирюков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями городских округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.