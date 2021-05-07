РИАМО - 7 мая. В преддверии 9 Мая министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил с праздником Победы участников ВОВ, ветеранов министерства, тружеников тыла, и тех, кто в годы войны трудился в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба регионального министерства.
Кроме того, министр поблагодарил ветеранов, а также пожелал им и их семьям крепкого здоровья, добра и благополучия.
Предприятия агропромышленного комплекса Московской области задействованы в формировании памятных подарков, которыми в эти дни чествуют ветеранов и тружеников тыла. Также ветераны получают поздравительные открытки.
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