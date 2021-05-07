РИАМО - 7 мая. В преддверии 9 Мая министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил с праздником Победы участников ВОВ, ветеранов министерства, тружеников тыла, и тех, кто в годы войны трудился в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба регионального министерства.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы, в котором есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность всем, кто воевал на полях сражений и отстаивал свободу, кто спасал и лечил раненых, выращивал хлеб и обеспечивал продуктами фронт и тыл. Вы для многих поколений пример мужества и патриотизма, самоотверженности и стойкости, силы духа и могущества. Мы помним Ваш великий подвиг, чтим его и никогда не забудем», — сказал Воскресенский.

Кроме того, министр поблагодарил ветеранов, а также пожелал им и их семьям крепкого здоровья, добра и благополучия.

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области задействованы в формировании памятных подарков, которыми в эти дни чествуют ветеранов и тружеников тыла. Также ветераны получают поздравительные открытки.

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