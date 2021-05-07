РИАМО - 7 мая. Делегация Подмосковья в пятницу приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу СССР Г.К. Жукову. Шествие возглавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Почтить память воинов, отдавших свои жизни за Родину в ВОВ, пришли герои СССР и России, почетные граждане Подмосковья, члены регионального правительства, главы муниципалитетов и депутаты. Также в церемонии возложения цветов приняли участие представители духовенства, ветеранских организаций, руководители областной Общественной палаты, силовых структур, волонтеры и поисковики.
Он напомнил, что большое количество жителей Подмосковья участвовало в боях и работало в тылу на предприятиях, которые в короткие сроки были перепрофилированы на военный лад.
«Поэтому мы чтим и тружеников тыла, и тех, кто сражался за то, чтобы мы сегодня имели возможности жить», — добавил глава областного парламента.
Марии Рохлиной 97 лет. В годы войны она была санитаром-инструктором взвода. Принимала участие в Сталинградской и Курской битвах, боях под Прохоровкой, в освобождении Польши и Чехословакии. На ее счету десятки спасенных жизней. В составе делегации ветеран возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.
«Когда началась война, мне было 16 лет. Я только окончила школу, мечтала стать летчицей и успела поступить в Харьковский авиационный институт. Но на третий день войны я получила уведомление: с кружкой и ложкой явиться на станцию Софиевка на оборонительные работы. В это время началась бомбежка, мне пришлось оказывать медицинскую помощь танкистам», — вспоминает Рохлина.
На возложение также были приглашены юнармейцы и кадеты.
«Когда мы ехали сюда, я общался с ветераном, героем страны. Я считаю, что о таких людях нужно писать книги. Хочется выразить им огромную благодарность за то, что у нас сегодня мирное небо над головой», — сказал кадет Даниил Сокол.
Сейчас он учится в летной кадетской школе им. Покрышкина в Монине, а в 2019 году участвовал в параде на Красной площади.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии