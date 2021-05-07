РИАМО - 7 мая. Делегация Подмосковья в пятницу приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу СССР Г.К. Жукову. Шествие возглавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Почтить память воинов, отдавших свои жизни за Родину в ВОВ, пришли герои СССР и России, почетные граждане Подмосковья, члены регионального правительства, главы муниципалитетов и депутаты. Также в церемонии возложения цветов приняли участие представители духовенства, ветеранских организаций, руководители областной Общественной палаты, силовых структур, волонтеры и поисковики.

«Область в этом году будет участвовать в праздновании 80-летия битвы под Москвой, которое намечено на сентябрь. Подмосковье внесло огромный вклад в великую Победу — бои под Москвой были ожесточенные, здесь произошел перелом в войне», — сказал Брынцалов.

Он напомнил, что большое количество жителей Подмосковья участвовало в боях и работало в тылу на предприятиях, которые в короткие сроки были перепрофилированы на военный лад.

«Поэтому мы чтим и тружеников тыла, и тех, кто сражался за то, чтобы мы сегодня имели возможности жить», — добавил глава областного парламента.

Марии Рохлиной 97 лет. В годы войны она была санитаром-инструктором взвода. Принимала участие в Сталинградской и Курской битвах, боях под Прохоровкой, в освобождении Польши и Чехословакии. На ее счету десятки спасенных жизней. В составе делегации ветеран возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.

«Когда началась война, мне было 16 лет. Я только окончила школу, мечтала стать летчицей и успела поступить в Харьковский авиационный институт. Но на третий день войны я получила уведомление: с кружкой и ложкой явиться на станцию Софиевка на оборонительные работы. В это время началась бомбежка, мне пришлось оказывать медицинскую помощь танкистам», — вспоминает Рохлина.

На возложение также были приглашены юнармейцы и кадеты.

«Когда мы ехали сюда, я общался с ветераном, героем страны. Я считаю, что о таких людях нужно писать книги. Хочется выразить им огромную благодарность за то, что у нас сегодня мирное небо над головой», — сказал кадет Даниил Сокол.

Сейчас он учится в летной кадетской школе им. Покрышкина в Монине, а в 2019 году участвовал в параде на Красной площади.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>