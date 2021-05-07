РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. С начала пандемии в Красногорске выявили 16 713 случаев инфицирования коронавирусом, из них 21 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявлено 608 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 254 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 910 человек. Выздоровели и выписались 208 727 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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