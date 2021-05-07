РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Дворец культуры «Яуза» в городском округе Мытищи проводит интернет-акцию «Всердцах» ко Дню Победы, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В этом году страна отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого памятного события МДК «Яуза» запускает интернет-акцию «Всердцах».

Для того, чтобы принять участие в акции, следует опубликовать в Instagram фото родственников - участников Великой Отечественной войны с рассказом об их подвиге, поставить хештег #Всердцах, отметить аккаунт ДК «Яуза», и ДК поделится историей.

Акция продлится до 9 мая.