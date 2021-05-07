РИАМО - 7 мая. Договор на обслуживание газового оборудования нужно заключать собственникам домов и квартир на территории Подмосковья, эта процедура проста — заявка подается в онлайн-режиме, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, как правило, газовое оборудование у жителей содержится в исправном состоянии. При этом не у всех есть договоры на его техобслуживание.

«Мы объясняем, что обязанностью является обслуживать газовое оборудование силами специализированной организации. Для этого нужно заключить договор с «Мособлгазом» либо выбрать любую компанию, которая занимается техническим обслуживанием оборудования», — сказал Баранов в эфире «Радио 1».

Он напомнил, что список компаний есть на сайте министерства энергетики Подмосковья. Сегодня заключить договор можно, не выходя из дома.

Нужно воспользоваться порталом «Добродел», сайтом регионального министерства энергетики или сайтом «Мособлгаза».

«Можно заполнить в простой форме заявку, с вами свяжется специалист «Мособлгаза», уточнит детали, и, если вас все устроит, мы с вами заключаем договор и выполним техническое обслуживание», — добавил Баранов.

Свыше 50 тыс. домовладений проверили сотрудники «Мособлгаза» за майские праздники.