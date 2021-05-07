РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Сотрудники следственного отдела по городу Подольску вместе с воспитанниками кадетского класса МОУ СОШ №34 при участии юнармейцев возложили цветы к мемориалу памяти военного летчика, Героя Советского Союза Виктора Талалихина, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Мероприятие провели в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также в возложении приняли участие депутат Ирина Горкавая, сотрудники Молодежного центра «Максимум», руководители и представители трудовых коллективов Подольска, администрации округа из теротделов «Дубровицкий» и «Кузнечики»; МОУ СОШ №32 имени 177-го истребительного авиаполка, представители совета депутатов, Общественной палаты, совета ветеранов, настоятель Никольского храма Алексий Суриков, представители ATV CLUB BIZON и более 50 неравнодушных жителей поселка Кузнечики.