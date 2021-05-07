РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 мая. Два общественных пространства Домодедова стали участниками голосования по благоустройству в следующем году, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Голосование проходит в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Выбрать объекты благоустройства можно на сайте za.gorodsreda.ru через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по номеру телефона. Принять участие могут граждане старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая.

«Жители городского округа Домодедово могут проголосовать за благоустройство общественных пространств: село Домодедово, сквер возле памятника «Основанию села Домодедово»; деревня Житнево, общественная территория вблизи ДК «Горизонт», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

От Московской области на голосование вынесена 251 территория в 57 городских округах. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства.