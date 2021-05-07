РИАМО - 7 мая. После реконструкции столичный Центральный автовокзал принял уже более 300 тыс. пассажиров, в среднем в сутки вокзалом пользуются порядка 2 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосгортранса».

«Центральный автовокзал был открыт после реконструкции 29 октября 2020 года. За это время им воспользовались более 300 тыс. пассажиров, отправлено почти 20 тыс. рейсов», - сказали в пресс-службе.

Среднесуточный пассажиропоток обновленного автовокзала составляет около 2 тыс. человек. При этом 30 апреля, в преддверии майских праздников, в путешествие с вокзала отправились более 6 тыс. пассажиров.

«Большинство пассажиров позитивно отзываются о Центральном автовокзале. Особенно положительно оценивается разделение потоков для прибывающих на первом этаже и отправляющихся - на шестом этаже. Также пассажиры отмечают комфортную зону ожидания, детскую комнату, удобную логистику и качественную работу персонала автовокзала», - заключили в пресс-службе.​

Автобусы в обновленном вокзале приходят на первый этаж, а отправляются с шестого, между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок.