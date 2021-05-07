РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Мещенина с наступающим Днем Победы.

Владимир Наумович в 16 лет прямо со школьной скамьи добровольцем ушел в Красную армию. Прошел обучение в школе разведчиков, затем был отправлен на границу с Китаем. День Победы 1945-го он встретил в Чите, в военном госпитале, где лечился после сильнейшей контузии. После войны перебрался в Москву, а затем и в Томилино, где живет уже более 40 лет.

«В преддверии 9 Мая поздравил инвалида Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Великой Победы. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, теплых и солнечных дней! Спасибо за ваш подвиг! Спасибо за вашу жизнь!» - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».