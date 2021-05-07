РИАМО - 7 мая. В топ популярных маршрутов по паркам и заповедникам столицы вошли прогулки по саду «Эрмитаж», ВДНХ, а также усадьбам Кусково и Воронцово, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спланировать маршрут поможет интерактивный гид «Узнай Москву». Во время путешествия желающие смогут познакомиться с историей мест, их достопримечательностями, а также просто насладиться природой. Точки маршрутов нанесены на интерактивную карту. Таким образом, после того, как пользователь нажмет на отметку, он сможет прочитать подробное описание здания или памятника, который находится у него на пути.

В топ наиболее популярных маршрутов по столичным паркам вошли сад «Эрмитаж», два маршрута, которые находятся на территории музея-усадьбы «Кусково», прогулка, посвященная редкой коллекции парковой скульптуры XVIII века, экскурсия «80 лет ВДНХ за 80 минут», а также маршрут по усадьбе Воронцово.

Кроме уже названных маршрутов, пользователи портала интересовались прогулками по заповедным уголкам и воздушным садам музея-заповедника «Царицыно», по Бабушкинскому парку, музею-заповеднику «Коломенское», Парку культуры и отдыха «Измайлово», а также Центральному парку культуры и отдыха им. Горького.

Маршруты, с описанием которых свыше 35 тыс. раз ознакомились посетители портала «Узнай Москву», были разработаны совместно с департаментом культуры в рамках спецпроекта.

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