РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 9 920 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 608 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 254 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 910 человек. Выздоровели и выписались 208 727 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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