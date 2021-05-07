РИАМО - 7 мая. Весной очень важно питаться полноценно, потому что в этот период в организме не хватает витаминов. Восполнить их недостаток помогут яблоки, апельсины, капуста, морская рыба и другие полезные продукты, сообщила РИАМО к. м. н., врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева.

Южные фрукты и разнообразная зелень

Румянцева отметила, что из фруктов весной стоит отдавать предпочтение тем плодам, в которых содержатся витамины А, группы В, С, Е, К, а также калий, натрий, магний, кальций и другие микроэлементы. Их можно найти в яблоках, авокадо, а также во фруктах южных широт: апельсинах, мандаринах, лимонах, грейпфрутах, ананасах, бананах.

Из овощей будут полезны цветная и белокочанная капуста, свекла, редис, огурцы, помидоры, морковь, спаржа, кабачки, так как они богаты витаминами А, группы В, С, Е, К, РР.

«Зелень, на которую следует обратить внимание – это, прежде всего, зеленый лук, петрушка, укроп, листовой салат, шпинат, кресс-салат, руккола, щавель, черемша, так как они содержат витамины А, С, калий, кальций, цинк, марганец, железо, фитонциды и каротиноиды», - добавила диетолог.

Полезный «жир» и перепелиное мясо

Румянцева также рассказала, что весной полезно включать в рацион морскую рыбу, например, салаку и сардину, которая богата омега-3 жирными кислотами, а также витаминами А, группы В, С, D, Е, РР, магнием, натрием, кальцием, фосфором, железом.

Кроме того, для полноценного питания рекомендуется пить кефир и есть орехи, содержащие витамины А, группы В, С, D, Е, РР, а также много полезных микроэлементов.

Из мясных продуктов следует налегать на перепелиное мясо, обладающее многими полезными свойствами, в том числе диетическими.