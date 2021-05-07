РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Жители Подольска могут написать «Всероссийский налоговый диктант» онлайн и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения, участники получат электронные сертификаты, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в округе.

С 17 по 30 мая в России пройдет масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант». Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте (www.diktant.nalog.ru) и получить пароль для входа на указанную почту. Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами: зайти на сайт диктанта или через QR-код на плакатах.