РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Глава подмосковного Красногорска принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в составе делегации Подмосковья принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вечная слава нашим Героям!» - написал Спасский.

Он пояснил, что 7 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии.

В преддверии Дня Победы делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве – возглавил шествие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В церемонии приняли участие ветераны войны, члены регионального правительства, почетные граждане Московской области, военнослужащие, главы городских округов, волонтеры. Они возложили венок и цветы к монументу и почтили павших воинов минутой молчания.