РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Депутаты Московской областной думы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый посетили четверых участников Великой Отечественной войны из Люберец и передали им подарки от партии «Единая Россия», областного парламента и губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«В 16 лет Иван Федорович стал красноармейцем, юного тракториста отправили переучиваться на шофера, а в 1943 году он пересел на американский «Студебеккер». Вместо грузовых платформ – реактивные установки «Катюша». Воевал под началом командующего фронтом, маршала Константина Рокоссовского. Иван Федорович – участник двух парадов: 24 июня 1945 года и 7 ноября. После войны целый год нес службу в Кремле. В мирное время бывший солдат устроился на работу в Институт атомной энергетики токарем, дослужился до инженера, там трудился до 1993 года», – отметил Дениско.

Владилен Герасимович был одним из инициаторов создания Совета ветеранов авиагородка в городе Люберцы и его председателем. Фронтовик рассказал о службе под Орлом, обучении в военно-воздушной спецшколе в Пенджикенте, как летал на самолетах По-2, Р-5, Ще-2, бомбардировщике «СБ». В конце 1950-х годов Владилена Герасимовича направили в Люберцы, в 13-й Государственный НИИ эксплуатации и ремонта авиатехники. От слесаря он дослужился до начальника научно-исследовательского отдела средств наземного обслуживания. Проработал в ГосНИИ ЭРАТе до 1979 года. Имеет много наград, но самая значимая для него – медаль «За боевые заслуги».

«Дорогие ветераны! Спасибо за ваш подвиг, за наш мир. Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите Родины. Желаю здоровья, доброты окружающих людей и теплоты родных сердец», – подчеркнул Дениско.

Коханый передал подарки инвалидам Великой Отечественной войны Ивану Трубину и Павлу Петровичеву.

«Иван Петрович начал свой боевой путь в 1943 году на правобережной Украине в составе 1-го Белорусского фронта. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику. После войны поступил в Ярославское военное училище, служил офицером. А Павел Алексеевич начал воевать в марте 1944 года на Вислинском плацдарме в Польше в составе 1-го Украинского фронта. Был участником Берлинской операции и освобождения Праги», – пояснил Коханый.

Он подчеркнул, что День Победы – один из самых почитаемых праздников в России.