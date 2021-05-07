РИАМО - 7 мая. Южный речной вокзал столицы станет полноценным городским транспортным узлом и будет пользоваться популярностью как место отдыха среди горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Масштабная реконструкция территории вокзала уже стартовала. Здание и причал объекта отреставрируют. Помимо этого, у вокзала появится новая зона отдыха с велодорожками. Работы по объекту могут завершится в следующем году ко Дню города.

«Планируется масштабная реновация всей территории Южного речного вокзала, которая позволит сделать вокзал центром притяжения москвичей и гостей столицы. Будет обустроена набережная, появится общественно-деловая застройка с торговыми центрами и ресторанами, а поэтапное обновление прибрежных зон сделает набережную еще более привлекательной и комфортной для прогулок и семейного отдыха», — сказал директор Северного речного вокзала Сергей Ромазанов.

Для того, чтобы путь сюда для горожан и гостей Москвы стал удобнее, через затон Новинки будет возведено два пешеходных моста, которые позволят связать новые дома на территории экс-промзоны «ЗИЛ» с возводящимися ЖК на другом берегу, технопарком и «Островом мечты».

Набережные Марка Шагала и затона Новинки уже реконструируются. Там появятся прокат водного транспорта, сад с водными растениями, площадки водных аттракционов, парк, а также плавучий спа-комплекс.

После того, как вокзал будет обновлен, отсюда на выходной можно будет отправиться в Нижний Новгород, Калязин либо Коломну. В новом сезоне с вокзала планируют отправить в плавание порядка 10 тыс. человек. Круизы в разные города возобновятся.

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