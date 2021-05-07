РИАМО - 7 мая. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Балашихе (69) и в Люберцах (52), всего за это время в Подмосковье выявили 608 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

36 новых случаев за сутки выявили в Королеве, 35 – в Одинцовском округе, по 30 – в Ленинском и Сергиево-Посадском округах, 26 – в Дмитровском округе, 25 – в Пушкине, 24 – в Реутове, по 22 – в Мытищах и Подольске, 21 – в Красногорске, 19 – в Долгопрудном, по 17 – в Богородском и Раменском округах, 16 – в Домодедове, 12 – в Электростали, по 10 – в Дзержинском, Коломне и Орехово-Зуевском округе.

По 9 новых случаев Covid-19 выявили в Дубне, Клину и Шатуре, по 8 – в Истре, Химках и Щелкове, по 6 – в Воскресенске и Ивантеевке, 5 – в Серпухове, по 4 – в Волоколамском округе и Лобне.

По 3 новых случая коронавируса зафиксировали за сутки в Кашире, Луховицах и Наро-Фоминском округе, по 2 – в Егорьевске, Жуковском, Красноармейске, Краснознаменске, Рузском округе, Фрязине и Электрогорске, по 1 случаю – в Бронницах, Котельниках, Озерах, Серебряных Прудах, Черноголовке и Чехове.

Ни одного случая болезни не выявили за сутки во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Солнечногорске, Талдомском округе и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 254 255 случаев коронавирусной инфекции, скончались 5910 человек, выздоровели и выписались 208 727 пациентов.

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