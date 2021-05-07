РИАМО - 7 мая. Москвичей приглашают 9 мая в 20:00 принять участие в массовом парном вальсе на Северном речном вокзале под песню «Синий платочек» Клавдии Шульженко и отправить победную открытку. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России» макрорегиона Москва.

Все гости и участники мероприятия получат синий платочек – символ акции, и смогут бесплатно отправить уникальную открытку, изданную «Почтой России» специально ко Дню Победы.

Волонтеры раздадут 10 тыс. синих платочков всем гостям мероприятия. На площадке будет работать мобильный пункт «Почты России». Открытки, изданные лимитированным тиражом специально для акции, сможет получить любой желающий. Почтовые карточки можно будет подписать и отправить бесплатно в любую точку мира. Сотрудники компании на месте подскажут, как правильно заполнить адрес и индекс.

«Синий скромный платочек ассоциируется с военной эпохой и подвигом советского народа. С тех пор он стал символом мирного голубого неба», - сообщает пресс-служба.

Акция проводится в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под покровительством Дептранса Москвы и благотворительного фонда «Русская земля». Фонд с 2016 года реализует программу поддержки женщин и укрепления мира «Синий платочек».