РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 мая. В Домодедове за сутки выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7 435 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 608 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 254 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 910 человек. Выздоровели и выписались 208 727 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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