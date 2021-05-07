РИАМО - 7 мая. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова подтвердила информацию о перенесенной операции и призналась, что восстановление дается ей очень тяжело.
Ранее «СтарХит» сообщил, что 35-летнюю Бузову прооперировали в одной из московских клиник под общим наркозом. При этом родственники телеведущей отказались давать комментарии по поводу ее здоровья.
«Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь!» — написала Бузова в Instagram.
Она добавила, что сейчас чувствует сильную слабость, при этом свой диагноз девушка не раскрыла.
«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», — высказалась Бузова.
Ольга Бузова получила известность как участница реалити-шоу «Дом-2». Впоследствии она стала ведущей этой программы. Девушка также реализовала себя как певица и популярный Instagram-блогер.
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