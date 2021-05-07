РИАМО - 7 мая. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова подтвердила информацию о перенесенной операции и призналась, что восстановление дается ей очень тяжело.

Ранее «СтарХит» сообщил, что 35-летнюю Бузову прооперировали в одной из московских клиник под общим наркозом. При этом родственники телеведущей отказались давать комментарии по поводу ее здоровья.

«Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь!» — написала Бузова в Instagram.

Она добавила, что сейчас чувствует сильную слабость, при этом свой диагноз девушка не раскрыла.

«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», — высказалась Бузова.

Ольга Бузова получила известность как участница реалити-шоу «Дом-2». Впоследствии она стала ведущей этой программы. Девушка также реализовала себя как певица и популярный Instagram-блогер.