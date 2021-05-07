РИАМО - 7 мая. Еще 428 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Подмосковье, с начала пандемии от Covid-19 вылечились 208 727 граждан, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

В настоящее время количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Подмосковье составляет 254 255. За время пандемии в регионе умерли 5910 человек, из которых 9 — за прошедшие сутки.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса. Она доступна по единому номеру 122. Кроме того, действует сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку от Covid-19 в Подмосковье можно в более чем 220 стационарных пунктах. В майские праздники мобильные комплексы работают в СНТ и дачных товариществах.

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