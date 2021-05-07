РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В Подольске за минувшие сутки выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 10 609 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 608 случаев заболевания коронавирусом.

В Московской области за все время пандемии выявили 254 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умерли 5 910 человек. Выздоровели и выписались 208 727 пациентов.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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