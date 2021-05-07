РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. В СНТ подмосковной Балашихи с 8 по 14 мая будут работать мобильные бригады по вакцинации от коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Сделать прививку от Covid-19 в эти дни можно будет на территории 6 садовых товариществ.

Мобильные бригады по вакцинации будут работать с 10:00 до 14:00: 8 мая в СНТ «Криница»; 10 мая – в СНТ «Полянка» (Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, 9); 11 мая – в СНТ Рассвет» (микрорайон Саввино, ул. Пригородная; 12 мая – в СНТ «Темниково» (микрорайон Саввино), 13 мая – в СНТ «Ветеран» (микрорайон Саввино), 14 мая – в СНТ «Заря».

Для получения прививки необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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