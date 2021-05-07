РИАМО - 7 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев в регионе достигло 254 255, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают и в майские праздники. Для того, чтобы привиться, нужен паспорт и полис ОМС.
Вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной. Прививки сделали уже 830 тыс. жителей Московской области.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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