РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. В деревне Нефедьево Красногорска вблизи мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» 9 мая будет ограничено движение автотранспорта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ограничение продлится с 10:00 до 13:30. В День Победы возле мемориала пройдет торжественный митинг.

В декабре 1941 года деревня Нефедьево неподалеку от поселка Нахабино стала последним рубежом, до которого дошли фашисты при наступлении на Москву. В начале месяца там развернулись ожесточенные бои, населенный пункт несколько раз переходил разным сторонам. В ночь на 6 декабря советские войска окончательно выбили врага из деревни.

В память о боях в Нефедьеве возвели мемориал воинам 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Здесь же установлен памятник создателям электрозаграждений. В 2016 году деревне присвоено почетное звание населенного пункта воинской доблести.