РИАМО - 7 мая. Подрастающее поколение в Москве привлекают к уборке памятников погибшим в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уход за памятниками перед празднованием Дня Победы остается очень важной частью праздника и задачей городского хозяйства, а также данью памяти.

«Самое главное — делаем это вместе с волонтерами и школьниками. Важно, чтобы нынешнее поколение не только знало о подвиге наших воинов, но и продолжало сохранять память о тех событиях», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Также по всей столице в порядок приводятся памятные доски и стелы.

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