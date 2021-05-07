РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Отдел ГИБДД Балашихи предупреждает пассажиров автобусов и маршрутных такси о необходимости соблюдения правил безопасности во время движения на общественном транспорте, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Аварийные ситуации в общественном транспорте зачастую возникают в результате столкновения автомобилей, резкого маневрирования или торможения водителями, которые порой пренебрегают установленными правилами дорожного движения. В связи с этим автоинспекторы напоминают пассажирам основные правила безопасного передвижения в общественном транспорте.

Для того, чтобы безопасно передвигаться в общественном транспорте, Госавтоинспекция рекомендует не садиться в переполненный транспорт. Прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто выходит из транспорта.

Во избежание быть зажатым дверями не нужно пытаться сесть в последний момент перед отправкой общественного транспорта. Нельзя препятствовать автоматическому закрытию дверей. Водитель, будучи уверен, что двери закрыты, может начать движение. В результате пассажир может оказаться зажатым между створками дверей.

Не разрешается стоять на выступающих частях и подножках транспортных средств, прислоняться к дверям, отвлекать водителя разговорами во время движения. Необходимо держаться за поручни на случай экстренного торможения или остановки. Лучшая точка опоры - поручень над головой, причем стоять лучше лицом в сторону движения, чтобы иметь возможность заранее заметить опасность и успеть на нее среагировать.

Кроме того, необходимо уступать места пожилым людям, инвалидам и женщинам с детьми, а после остановки и открытия дверей, когда пассажиры начинают выходить, нужно не суетиться и сначала помочь выйти пожилым пассажирам, инвалидам и малышам.

Выйдя из общественного транспорта, необходимо отойти в сторону, чтобы не мешать выходу других пассажиров.