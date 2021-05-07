РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Поисковики отряда Подольского благочиния «Дружина-Подольск» во время весенней части «Вахты Памяти» обнаружили останки двух красноармейцев, сообщил настоятель Николького храма и духовник поискового отряда священник Алексий Суриков.

С 24 апреля проходил весенний этап «Вахты Памяти». Погода внесла свои коррективы, и поисковые работы отряда Подольского благочиния досрочно завершились 5 мая.

«С начала вахты поисковики нашего отряда находились в полевых условиях в Старорусском районе Новгородской области и успешно провели разведку местности: был обозначен перспективный участок, где пройдет осенний этап «Вахты Памяти». С Божией помощью удалось найти останки двух красноармейцев, которые погибли на поле боя в 1942-1943 годах», - написал Суриков в Instagram-аккаунте храма.

В связи с запретом на проведение массовых собраний, действующим в Новгородской области, торжественное захоронение обретенных останков пройдет во время осеннего этапа «Вахты Памяти».

Священник поблагодарил членов поискового отряда, благотворителей и всех, кто помогает поисковикам.