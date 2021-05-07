РИАМО - 7 мая. За месяц работы московского велопроката с его помощью совершили 525 тыс. поездок по городу, в столице работают 662 станции проката велосипедов «Велобайк». Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
До конца года в велопарке столичного проката появится еще 1 тыс. новых велосипедов. Между тем, половина из них будут электрическими.
Аренда велосипеда на сутки в этом году стоит 155 рублей. А 1 и 9 мая время бесплатного проката велосипеда в городе увеличивается с 30 минут до 60. Взять велосипед в аренду можно будет за 5 рублей в сутки.
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