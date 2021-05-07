РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев поздравил с наступающим Днем Победы участниц Великой Отечественной войны из Мытищ Нину Бухарову и Софью Мелентьеву, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Встречи с ветеранами фронта всегда становятся особенным событием. Эти люди самоотверженным трудом и героическим подвигом принесли нашей стране победу в самой ужасной войне. Нина Васильевна и Софья Алексеевна ушли на фронт еще девчонками, прошли героический фронтовой путь, не сетуя на судьбу и тяготы войны. И сегодня эти женщины полны сил и оптимизма, подавая пример нашей молодежи. Благодаря их мужеству и стойкости миллионов советских людей была достигнута Великая Победа», - сказал Фомичев.

Нина Бухарова в 18 лет была призвана на Волховский фронт, служила в дорожном эксплуатационном батальоне. Победу она встретила в эшелоне под Витебском при переброске батальона в Германию.

Софья Мелентьева также ушла на фронт в возрасте 18 лет. Ее боевой путь в составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта прошел от Харькова до Берлина. В столице Германии она и встретила Победу.