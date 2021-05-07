РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев поздравил с наступающим Днем Победы участниц Великой Отечественной войны из Мытищ Нину Бухарову и Софью Мелентьеву, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.
Нина Бухарова в 18 лет была призвана на Волховский фронт, служила в дорожном эксплуатационном батальоне. Победу она встретила в эшелоне под Витебском при переброске батальона в Германию.
Софья Мелентьева также ушла на фронт в возрасте 18 лет. Ее боевой путь в составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта прошел от Харькова до Берлина. В столице Германии она и встретила Победу.
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