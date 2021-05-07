РИАМО - 7 мая. В торговом центре «Щелково» приостановлена работа кафе вьетнамской кухни «Pho 100», здесь были выявлены многочисленными нарушения противоэпидемических мер, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В заведении отсутствовал термометр, измерение температуры тела работников не проводилось, журнал термометрии не велся. Кроме того, в кафе не проводилась дезинфекция, средства для нее в заведении отсутствовали.

Согласно оценке санитарного содержания, помещения кафе находились в неудовлетворительном состоянии. Также в заведении не был организован централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, а работники не имели пятидневный запас масок.

Также не были созданы условия для соблюдения гостями заведения социальной дистанции. Сигнальная разметка на полу перед зоной выдачи готовых блюд была стерта. Помимо прочего, в кафе не проводился ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук, сведения о тестировании работников на наличие Covid-19 предоставлены не были.

Обнаруженные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью его гостей и могут способствовать распространению инфекционных заболеваний, включая Covid-19.

Поэтому 5 мая в отношении ООО «Манна» был составлен протокол о временном запрете деятельности. В настоящее время кафе вьетнамской кухни «Pho 100» опечатано.

Материалы в отношении общества передали в Измайловский районный суд для привлечения юрлица к административной ответственности в виде приостановления деятельности до 90 суток.