РИАМО - 7 мая. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает преждевременными прогнозы погоды на предстоящее лето, сообщает «Говорит Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что с мая по июль в Северном полушарии средняя температура воздуха значительно превысит норму. По его словам, вероятность наступления «красной» жары превышает 70%.

«Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», - сказал Тишковец.

Он добавил, что после майских праздников москвичей ждет теплая погода. Так, днем 11 мая воздух в мегаполисе прогреется до плюс 21 градуса, а в середине недели - до плюс 23 градусов.

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