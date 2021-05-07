РИАМО - 7 мая. С 8 по 10 мая гости павильона Московских центральных диаметров могут посетить выставку, посвященную работе Московской железной дороги в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИАМО в пресс-службе МЦД.

На выставке представят экспонаты времен войны, которые напоминают о трудовых и боевых подвигах сотрудников железной дороги.

Кроме того, с 12:00 по 19:00 в павильоне будет находиться сотрудник музея Московской железной дороги, который расскажет всем желающим об экспонатах выставки. Посетить павильон можно только в маске и перчатках.

Павильон МЦД находится на площади Киевского вокзала в центре Москвы. Павильон открыт для посещения ежедневно с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

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