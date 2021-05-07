РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Госавтоинспекторы в Красногорске напомнили юным велосипедистам, скутеристам и их родителям об основных правилах безопасности на дороге, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Безопасная мобильность» сотрудники Госавтоинспекции Красногорска проводят правовые ликбезы с участниками дорожного движения.

Автоинспекторы разъясняют родителям и юным участникам дорожного движения об опасностях и дорожных ловушках, которые могут ожидать их на проезжей части. А также рассказывают о том, как важно использовать шлем и защитную амуницию при передвижении на велосипеде, самокате, роликовых коньках, скейтборде, гироскутере, сегвее и моноколесе.

Водителям вело- и мото транспорта напоминают о важности использования защитной экипировки и объясняют, как правильно ее подобрать.

«Автолюбителям напомнили, что правильно выбранный скоростной режим, соответствующий дорожным и метеорологическим условиям, соблюдение безопасной дистанции, особенно в темное время суток, при подъезде к пешеходным переходам и местам массового нахождения детей, позволяют в сложной ситуации остановить автомобиль без причинения вреда здоровью и имущества другим участникам дорожного движения», - сообщил инспектор по пропаганде БДД Алексей Андрианов.