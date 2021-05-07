РИАМО - 7 мая. Спасатели обнаружили 12 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов и боеприпас времен Великой Отечественной войны в Сергиево-Посадском и Можайском городских округах Подмосковья 6 мая, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Первый боеприпас нашли в деревне Житниково в Сергиево-Посадском округе. Вокруг места обнаружения выставили охрану из полиции. Его изъяли и вывезли для дальнейшей утилизации сотрудники «Мособлпожспаса».

12 минометных мин времен ВОВ нашли под деревней Семеновское в Можайском округе. Вокруг места выставили охрану. Изъятием и уничтожением будет заниматься Ногинский спасательный центр.

В деревне Лыткино в Можайском округе нашли 20 артиллерийских снарядов. Место обнаружения охраняется полицией. Изъятием и ликвидацией также будет заниматься Ногинский СЦ.