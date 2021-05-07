РИАМО - 7 мая. Заявки на участие в тренировке дистанционного электронного голосования в системе ГАС «Выборы» подали порядка 2,5 млн человек, прием заявок завершится в пятницу, сообщается в Telegram-канале Центризбиркома России.

«Важно, что дистанционное электронное голосование вызывает такой интерес у избирателей всех 85 регионов нашей страны. Значит, эта дополнительная возможность волеизъявления граждан по-настоящему востребована обществом», – сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она добавила, в ближайшие дни списки людей, которые уже подали заявления, сверят с регистром избирателей ГАС «Выборы». Таким образом, будут получены итоговые цифры по числу тех, кто участвует в тренировке.

По ее словам, на текущий момент очевидно, что нагрузка системы будет достаточной для того, чтобы выявить все ошибки и верифицировать технические решения.

Тестовое испытание системы, которое включает в себя отработку штатных и нештатных ситуаций, включая возможные хакерские атаки, пройдет с 12 по 14 мая. Голосующим предоставят от двух до шести электронных бюллетеней.

В текущем году в Единый день голосования, который состоится 19 сентября, проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, среди которых Москва, а также пять субъектов, которые Центризбирком определит по итогам тренировки.

«Ни в одной стране мира онлайн-голосование не проводилось в таких масштабах. Это уникальный опыт, который, я надеюсь, позволит нам в ближайшей перспективе расширить применение дистанционного голосования в масштабах всей страны», – заключила Памфилова.