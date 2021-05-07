РИАМО (БАЛАШИХА)- 7 мая. Около 180 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и представителей ветеранских организаций Балашихи побывали на праздничном концерте в преддверии Дня Великой Победы, он состоялся в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие открыли депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев и Николай Черкасов в рамках партийного проекта «Единой России» – «Культура малой родины».

«Мы сегодня чествуем людей, которые спасли и нашу страну, и мир от фашизма. Это была тяжелая победа Советского Союза. Наши земляки сражались на фронте, выносили все испытания в концлагерях и плену, от голода и холода умирали во время блокады. Цена этой победы слишком высока», – сказал Фомичев.

Черкасов, обращаясь к собравшимся, отметил, что Великая Отечественная война стала самым трагическим событием прошлого столетия, и после окончания этой кровавой битвы очень важно, чтобы все поколения помнили, какой ценой завоевана эта победа.

«Сегодня мы хотим поздравить всех, кто подарил нам мирное небо над головой! Спасибо за то, что мы имеем возможность сегодня жить!» – подчеркнул он.

Творческие коллективы центра показали со сцены свои лучшие концертные номера, а также специальную программу с военными постановками и песнями, подготовленную к 9 Мая.