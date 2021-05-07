РИАМО - 7 мая. Специалисты «Мосприроды» заметили в районе парка «Ровесник» Зеленограда черного коршуна, который занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Черный коршун – представитель семейства ястребиных. Его неоднократно видели в Зеленограде. Сейчас у птиц период размножения. Свои гнезда они строят на высоте 10-12 м. Коршун запоминает, где находится гнездо и возвращается к нему из года в год. В кладке всего 2-4 яйца. Птенцы начинают летать на 42-45 день жизни.

Окрас у черного коршуна темно-бурый и рыжеватый со стороны брюшка. Птица выглядит так, будто всегда нахмурена из-за выразительных глаз. Отличить коршуна в воздухе можно по вилковатому хвосту.

Эти птицы могут охотиться, но от природной лени предпочитают питаться падалью или следить, где другие животные добывают пищу. Охотятся они обычно на мелких грызунов, небольшую рыбу, амфибий, ящериц и беспозвоночных.

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