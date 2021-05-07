РИАМО - 7 мая. Специалисты из Московской области могут подать заявку на участие в треке «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» до 17 мая, сообщает пресс-служба организаторов.

Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 17 мая.

Победителей трека пригласят на работу в органы государственной власти и их подведомственные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, а также в госкомпании и крупные холдинги. Финалисты получат возможность пройти стажировки и повысить квалификацию в лучших учебных заведениях страны, принять участие в международных ИТ-форумах.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Заявки на участие принимаются по восьми трекам: «Информационные технологии», «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Студенты» и «Международный».

Подмосковье вошло в топ‑3 регионов по активности подачи заявок на конкурс «Лидеры России»>>