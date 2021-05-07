РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мая. Дом №101 на улице Кирова в подмосковном Королеве планируют расселить и снести до 30 ноября, решение вынесено межведомственной комиссией на основании решения суда. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации округа Юрий Копцик.

Он вместе с прокурором города Дмитрием Шелудяковым провел встречу с жителями дома на улице Кирова. Дом принадлежал ЗАО «Санаторий «Зеленая роща». В 2004 он был продан ООО «Инвестресурс» вместе с зарегистрированными жителями. В 2018 году по инициативе администрации города с собственником дома были подписаны два соглашения о расселении жителей, их собственник обязался исполнить в срок до конца 2018 года. Жить в доме невозможно, жильцы неоднократно обращались с жалобами. Но соглашения не были исполнены, в связи с чем администрация города обратилась в суд.

«Во время судебных разбирательств администрация оказывала всю возможную помощь жителям дома, в том числе с установкой нового колодца, нагревателей для воды, подключением электричества. Несмотря на обращения в суд, собственник так и не выполнил свои обязательства. 27 января 2021 года межведомственной комиссией дом №101 по улице Кирова признан аварийным, определены сроки по сносу и расселению – до 30 ноября 2021 года», – написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Если к этому сроку собственник не начнет процедуру расселения, здание и земельный участок, в соответствии с законодательством, будут переданы в муниципальную собственность, а расселение жителей будет проведено в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. До решения вопроса администрация города предложила жителям дома переехать в маневренный фонд. Пока согласие на переезд дала только одна семья, в ближайшее время ей будет предоставлено жилье. Вопрос взят на контроль прокурором города.