РИАМО - 7 мая. Виртуальный музей «Химки: 1941-1945 — все для фронта, все для Победы!» уже собрал 127 интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны, сообщил замдиректора по воспитательной работе гимназии №9 городского округа Химки, куратор проекта Григорий Назаров.

«У нас есть раздел «Живые голоса» — интервью с ветеранами, которые живут на территории Химок. Бег времени не остановить, они уходят. Сейчас они рассказывают какие-то истории, связанные с военным временем, зачастую с их военным детством», — сказал Назаров в эфире «Радио 1».

По его словам, постепенно появляются люди, которые хотят поделиться своими историями. Знакомые в подъезде и во дворе рассказывают об этом проекте.

«Материалы будут копиться, но общая канва уже готова. Наша задача — максимально наполнить портал достоверными историческими материалами, которые будут презентованы к 9 Мая», — подчеркнул куратор проекта.

Инициаторами проекта стали активные жители муниципалитета. Они предложили главе округа Дмитрию Волошину создать виртуальный портал, где будут храниться материалы, которые никогда не пропадут.

«После 75-летия Победы жители переживали, что не смогли как следует отпраздновать это событие из-за пандемии коронавируса. Плюс еще ветераны уходят каждый день, остаются материалы, а молодые поколения, мягко говоря, относятся к этому спокойно. <…> Сам этот портал будет жить вечно, и туда можно будет постоянно добавлять новые материалы», — подчеркнул Назаров.