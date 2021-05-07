РИАМО - 7 мая. Виртуальный музей «Химки: 1941-1945 — все для фронта, все для Победы!» уже собрал 127 интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны, сообщил замдиректора по воспитательной работе гимназии №9 городского округа Химки, куратор проекта Григорий Назаров.
«У нас есть раздел «Живые голоса» — интервью с ветеранами, которые живут на территории Химок. Бег времени не остановить, они уходят. Сейчас они рассказывают какие-то истории, связанные с военным временем, зачастую с их военным детством», — сказал Назаров в эфире «Радио 1».
По его словам, постепенно появляются люди, которые хотят поделиться своими историями. Знакомые в подъезде и во дворе рассказывают об этом проекте.
Инициаторами проекта стали активные жители муниципалитета. Они предложили главе округа Дмитрию Волошину создать виртуальный портал, где будут храниться материалы, которые никогда не пропадут.
«После 75-летия Победы жители переживали, что не смогли как следует отпраздновать это событие из-за пандемии коронавируса. Плюс еще ветераны уходят каждый день, остаются материалы, а молодые поколения, мягко говоря, относятся к этому спокойно. <…> Сам этот портал будет жить вечно, и туда можно будет постоянно добавлять новые материалы», — подчеркнул Назаров.
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