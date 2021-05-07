РИАМО - 7 мая. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина поздравила работников отрасли связи с Днем радио и пожелала им профессионального роста, сообщает «Радио 1».

«Сегодня нет такой отрасли экономики, которая обходилась бы без услуг связи. Невозможно представить нашу жизнь без радио, телевидения, интернета и телефона. Они сокращают расстояния между городами и людьми, позволяют всегда быть в курсе событий, решать множество серьезных задач в различных сферах жизни, улучшать ее качество», – сказала Звягина.

Она также напомнила о вкладе военных связистов в Победу в Великой Отечественной войне. По словам министра, эти самоотверженные специалисты обеспечивали коммуникацию между командованием и фронтами.

Звягина добавила, что история подмосковного радиовещания насчитывает почти 90 лет.

«Первые программы областного «Радио Подмосковья», а ныне «Радио 1», вышли в эфир в 1932 году и сразу обрели свою аудиторию. В военные годы жители Подмосковья с особым трепетом ждали у громкоговорителей радиосводки с фронта и верили в Победу», - сказала министр.

По ее словам, сейчас «Радио 1» - оперативное и открытое масс-медиа, которое остается одним из самых доступных и популярных источников информации для жителей Московской области.

Звягина также выразила уверенность, что сотрудники радио будут и дальше плодотворно работать на благо региона. Она пожелала им профессионального роста и хороших новостей.