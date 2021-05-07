РИАМО - 7 мая. С мая по июль в Северном полушарии средняя температура воздуха значительно превысит норму, синоптики отмечают этот период на прогностической карте красным цветом, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что на Урале, а также европейской территории РФ вероятность того, что норма будет превышена составляет порядка 50%. В азиатской части России эта вероятность составляет свыше 60%.
Вильфанд отметил, что прогноз Всемирной метеорологической организации для РФ совпал с выводами отечественных метеорологов.
По словам ученого, характер прогноза – вероятностный. Он представляет собой ориентир для профессионального сообщества. На текущий момент метеорологи не могут прогнозировать погоду на столь большой срок.
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