РИАМО - 7 мая. С мая по июль в Северном полушарии средняя температура воздуха значительно превысит норму, синоптики отмечают этот период на прогностической карте красным цветом, сообщает РИА Новости.

«Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», – сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он добавил, что на Урале, а также европейской территории РФ вероятность того, что норма будет превышена составляет порядка 50%. В азиатской части России эта вероятность составляет свыше 60%.

Вильфанд отметил, что прогноз Всемирной метеорологической организации для РФ совпал с выводами отечественных метеорологов.

По словам ученого, характер прогноза – вероятностный. Он представляет собой ориентир для профессионального сообщества. На текущий момент метеорологи не могут прогнозировать погоду на столь большой срок.

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