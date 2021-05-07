РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил лауреатов творческого конкурса «Живи, Подольск! Дерзай, Подольск! Храни свои святыни!», приуроченного к 240-летию основания города.

В День памяти Святого великомученика Георгия Победоносца во Дворце культуры «Октябрь» состоялся Пасхальный праздник духовных школ Троицкого собора города Подольска.

«С преосвященным Подольской епархии Русской православной церкви архиепископом Аксием тепло поздравили учащихся, их родителей и вручили дипломы и памятные подарки лауреатам творческого конкурса «Живи, Подольск! Дерзай, Подольск! Храни свои святыни!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Конкурс провел кафедральный Троицкий собор совместно с администрацией округа к 240-летию основания города.