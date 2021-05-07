РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В подмосковном Подольске до конца текущего года установят 10 экопунктов, в которые можно будет сдавать пластиковые и алюминиевые мелкие отходы, сообщил глава округа Николай Пестов.

Одна из тем, которой уделил внимание губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям, – запуск экопунктов. В них можно будет сдавать пластиковые и алюминиевые мелкие отходы. За каждую пластиковую бутылку или алюминиевую банку начисляют по пять баллов, которые суммируются в программе лояльности, а впоследствии их обменяют на призы или скидки в магазинах-партнерах.

«До конца года в Московской области установят 900 экопунктов, в том числе 10 на территории городского округа Подольск. Такой подход позволит не только правильно разделять мусор, но и поможет прийти к осознанному потреблению», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Весь объем вторичных материальных ресурсов, выгруженный из экопунктов, не требует дополнительной сортировки. Это 100% чистый пластик и алюминий – загрязненные и заполненные жидкостью емкости устройство не принимает. Экопункт автоматически распознает материал, из которого сделана тара, и отправляет ее в один из двух отсеков. Чтобы внутрь поместился как можно больший объем, используют специальный встроенный механизм сжатия.

В настоящее время в Подмосковье работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Работа новых предприятий идет в рамках создания комплексной системы по обращению отходов. Она базируется на раздельном сборе мусора и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».