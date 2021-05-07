РИАМО - 7 мая. В мае в Подмосковье запланированы 12 встреч с председателями садоводческих товариществ и их жителями, встречи будут посвящены регистрации имущества на участке, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Встречи пройдут в городских округах Сергиево-Посадский, Долгопрудный, Кашира, Волоколамский, Коломна, Лотошино, Краснознаменск, Серебряные Пруды, Мытищи, Орехово-Зуевский, Можайский и Наро-Фоминский.

Зампредседателя правительства Московской области – министр экологии природопользования региона Андрей Разин отметил, что выездные встречи с дачниками приносят большую пользу в процессе оформления незарегистрированных построек на участках в собственность владельцев.

«К примеру, к загородному дому может быть применен сниженный тариф на электроэнергию, снижение составит 30%. Также в зарегистрированном загородном доме можно прописаться, а при проживании в летний период на зарегистрированной даче можно пересчитать оплату за ЖКУ по месту прописки. С 2021 года при строительстве или приобретении дома и его регистрации работающие граждане могут получить имущественный налоговый вычет до 260 тысяч рублей», — сказал Разин.

Встречи пройдут:

14 мая в 15:00 в Сергиево-Посадском округе в ДК им. Ю.А.Гагарина.

15 мая в 11:00 в Долгопрудном в микрорайоне Шереметьевский и в это же время пройдет встреча в Кашире.

21 мая встречи пройдут в 11:00 в Волоколамском округе, в 13:00 — в Коломне, в 14:00 — в Лотошине, а в 15:00 — в Краснознаменске.

22 мая в 12:00 встреча пройдет в Серебряных Прудах, 26 мая в 11:30 — в Мытищах, 28 мая в 11:00 — в Орехово-Зуевском и Можайском округах, а в 15:00 — в Наро-Фоминском округе.

Самыми популярными темами на встречах в кооперативах становятся вопросы регистрации недвижимости, вывозу мусора, налогообложению, переводу садового дома в жилой, проведению кадастровых работ и лицензированию скважин. Все желающие могут задать вопросы и получить консультацию.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что по программе дачной амнистии в регионе идет можно информирование населения и консультирование в офисах и консультационных центрах Московского областного БТИ.