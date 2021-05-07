РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Масштабную программу поощрений «Коммунальный бонус» запустил МособлЕИРЦ в мае, благодаря ей жители городского округа Люберцы могут ежемесячно возвращать часть платежа за услуги в виде скидок и купонов, сообщает расчетный центр.

В мае 2021 года при поддержке правительства Московской области в МособлЕИРЦ стартовала программа «Коммунальный бонус». Она рассчитана на тех, кто полностью оплачивает коммунальные счета онлайн: в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Такие плательщики получают возможность ежемесячно возвращать часть платежа за коммунальные услуги в виде подарков, купонов и скидок.

После полной оплаты счетов за ЖКУ плательщик автоматически попадает на страницу программы «Коммунальный бонус», где собраны десятки интересных и выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов. Среди партнеров программы - METRO Cash&Carry, Burger King, AliExpress, iHerb и другие востребованные сервисы и магазины.

После выбора бонуса и заполнения формы становится доступен промо-код. Его можно распечатать прямо со страницы «Коммунального бонуса» или получить на электронную почту.